В калужском селе строят дома для аграриев

Уже этим летом первые семьи отметят новоселье в селе Уланово Медынского района. Об этом 2 марта сообщил губернатор Владислав Шапша.

Там идет строительство малоэтажного жилого комплекса. 10 домов площадью по 75 квадратных метров уже практически готовы. Еще 22 построят в этом году.

- Проложены инженерные сети, строится дорога, спортивная и детская площадки, - заявил Шапша. - Для реализации проекта получили федеральную поддержку по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), также серьезное софинансирование из внебюджетных источников.

Дома строятся для семей работников двух местных аграрных предприятий.

По словам губернатора, это хороший проект для привлечения кадров.

- Надо обязательно использовать возможность получить поддержку для его расширения: поселок в целом рассчитан на 80 домов, - заявил он.

Также по программе КРСТ в Медыни идет реконструкция детского сада. К существующему зданию сделали пристройку, обновили инженерные сети. Осталась внутренняя отделка и фасад. Заработает он летом.