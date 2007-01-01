В Бетлице прорвало трубу

Аварийные работы проходят в понедельник, 2 марта, сообщил глава Куйбышевского района Сергей Макридов.

- Бригада Бетлицкого участка ГП «Калугаоблводоканал», усиленная людьми и техникой из г. Кирова, ведёт ремонтные работы на прорыве водопровода в западной части Бетлицы на улице Пискарёва, - говорится в комментарии чиновника.

Он попросил жителей с пониманием отнестись к ситуации.