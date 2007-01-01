Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В Бетлице прорвало трубу
Недвижимость и ЖКХ

В Бетлице прорвало трубу

Дмитрий Ивьев
02.03, 13:05
0 298
Аварийные работы проходят в понедельник, 2 марта, сообщил глава Куйбышевского района Сергей Макридов.

- Бригада Бетлицкого участка ГП «Калугаоблводоканал», усиленная людьми и техникой из г. Кирова, ведёт ремонтные работы на прорыве водопровода в западной части Бетлицы на улице Пискарёва, - говорится в комментарии чиновника.

Он попросил жителей с пониманием отнестись к ситуации.

