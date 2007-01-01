Калужане ждут обещанный трактор для очистки улиц от снега
Об этом в субботу, 28 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
По её словам, трактор до улицы Суворова так и не доехал.
— Улица Суворова, чётная сторона от перекрёстка с улицей Рылеева до перекрёстка с улице Плеханова. Трактор до этой улицы так и не доехал, а ведь обещали, что скоро и на этой части улицы будет чисто, - написала горожанка.
— Тротуар на улице Суворова чистят уже четвёртый день, сейчас работы продолжаются, - ответили в администрации города Калуги.
