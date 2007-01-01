Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Воротынске отремонтировали крышу

Дмитрий Ивьев
02.03, 08:07
В конце прошлой недели работы завершились в доме №6 на улице Шестакова.

Крыша там обвалилась 23 февраля, не выдержав веса скопившегося снега.

- Вчера завершили восстановление кровли, которая обрушилась под тяжестью снега в Воротынске, - прокомментировали глава Бабынинского района Владимир Яничев. - Благодарю сотрудников МАУ «Воротынскблагоустройство» и воротынского теротдела за оперативную и слаженную работу.

