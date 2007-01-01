В Воротынске отремонтировали крышу
В конце прошлой недели работы завершились в доме №6 на улице Шестакова.
Крыша там обвалилась 23 февраля, не выдержав веса скопившегося снега.
- Вчера завершили восстановление кровли, которая обрушилась под тяжестью снега в Воротынске, - прокомментировали глава Бабынинского района Владимир Яничев. - Благодарю сотрудников МАУ «Воротынскблагоустройство» и воротынского теротдела за оперативную и слаженную работу.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь