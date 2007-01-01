Обнинск
+2...+3 °С
Недвижимость и ЖКХ В Калуге пообещали убрать «снежную кашу» у автобусной остановки
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге пообещали убрать «снежную кашу» у автобусной остановки

Евгения Родионова
02.03, 10:49
0 597
В субботу, 28 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопрос об организации уборки снега на остановке общественного транспорта.

— Остановка «Машзавод» в сторону центра. Это кто должен чистить? Кто-то понесёт ответственность за безобразное состояние всего города? - написала горожанка.

— Подход к остановке расчистят до вторника, - ответили в администрации города Калуги.

