В Калуге пообещали убрать «снежную кашу» у автобусной остановки

В субботу, 28 февраля, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопрос об организации уборки снега на остановке общественного транспорта.

— Остановка «Машзавод» в сторону центра. Это кто должен чистить? Кто-то понесёт ответственность за безобразное состояние всего города? - написала горожанка.

— Подход к остановке расчистят до вторника, - ответили в администрации города Калуги.