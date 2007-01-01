В Людиново отключили воду
В Людиново отключили воду
С 10:00 в понедельник, 2 марта, без холодного водоснабжения остались жители улицы Маяковского в районном центре.
Это связано с проведением аварийных ремонтных работ, пояснили в местной администрации.
Ожидается, что вернут воду в 13:00.
- После проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - говорится в официальном комментарии.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь