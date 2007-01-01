Обнинск
В Людиново отключили воду

Дмитрий Ивьев
02.03, 10:04
В Людиново отключили воду

С 10:00 в понедельник, 2 марта, без холодного водоснабжения остались жители улицы Маяковского в районном центре.

Это связано с проведением аварийных ремонтных работ, пояснили в местной администрации.

Ожидается, что вернут воду в 13:00.

- После проведения работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - говорится в официальном комментарии.

