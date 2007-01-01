Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Дома в центре Калуги остались без отопления и горячей воды
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Дома в центре Калуги остались без отопления и горячей воды

Дмитрий Ивьев
28.02, 13:18
0 313
Аварийное отключение котельной на улице Вооруженного Восстания, 12 произошло в субботу, 28 февраля. Об этом сообщили в администрации города.

- При проведении работ сторонней строительной организацией был поврежден участок тепловой сети в районе дома № 47 по улице Циолковского, - пояснили в администрации.

На месте работает ремонтная бригада.

По предварительным данным, ремонт планируется завершить до конца субботы.

