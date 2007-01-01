Обнинск
В Калуге прокуратура нашла нарушения после инцидента с крышей на Линейной
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге прокуратура нашла нарушения после инцидента с крышей на Линейной

Дмитрий Ивьев
28.02, 10:12
0 521
Кровля обрушилась на улице Линейной в областном центре на этой неделе.

- Проведенной прокуратурой проверкой по факту частичного обрушения крыши в одном из жилых домов по ул. Линейная областного центра выявлены нарушения федерального законодательства в деятельности управляющей компании, приняты меры прокурорского реагирования направленные на восстановление прав граждан и привлечение виновных лиц к ответственности, - прокомментировали в прокуратуре региона в субботу, 28 февраля.

Подробнее про обрушение крыш нынешней зимой в Калуге мы рассказывали в этой статье.

