В Калуге прокуратура нашла нарушения после инцидента с крышей на Линейной
Кровля обрушилась на улице Линейной в областном центре на этой неделе.
- Проведенной прокуратурой проверкой по факту частичного обрушения крыши в одном из жилых домов по ул. Линейная областного центра выявлены нарушения федерального законодательства в деятельности управляющей компании, приняты меры прокурорского реагирования направленные на восстановление прав граждан и привлечение виновных лиц к ответственности, - прокомментировали в прокуратуре региона в субботу, 28 февраля.
Подробнее про обрушение крыш нынешней зимой в Калуге мы рассказывали в этой статье.
