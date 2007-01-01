Следователи занялись опасным домом в Калужской области
Здание 1961 года постройки в Медыни стало опасным для его жильцов.
С жителями там встретился руководитель следственного управления Следственного комитета по Калужской области Марк Харламов.
- Согласно техническому заключению, здание признано непригодным для проживания и подлежащим сносу, - прокомментировали 28 февраля в СК. - Жители обратились к руководителю следственного управления с вопросами о признании дома аварийным и сроках расселения.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
- Ситуация находится на особом контроле, - подчеркнули в Следственном комитете.
