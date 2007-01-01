Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Следователи занялись опасным домом в Калужской области
Недвижимость и ЖКХ

Следователи занялись опасным домом в Калужской области

Дмитрий Ивьев
28.02, 08:59
0 316
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Здание 1961 года постройки в Медыни стало опасным для его жильцов.

С жителями там встретился руководитель следственного управления Следственного комитета по Калужской области Марк Харламов.

- Согласно техническому заключению, здание признано непригодным для проживания и подлежащим сносу, - прокомментировали 28 февраля в СК. - Жители обратились к руководителю следственного управления с вопросами о признании дома аварийным и сроках расселения.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

- Ситуация находится на особом контроле, - подчеркнули в Следственном комитете.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1oWEY4TmNpNVpXRnRHMDdaWGVDc1E9PSIsInZhbHVlIjoiMWxOOHdnMlprM3d4TGFSOUpVK25oVzV4V1I3czh4cFZJc21QUVYrWnJTQTNjbUNJWnNIcTZUdk5Xc2d0clEvSXlIMVZYMEMvSG5mNmpFZ3k3bmpxTGdYU0poSWhtS2E2a01WZVpmdkdwb3ovRmhROVdPVjVtQnI0WVkzL3c3azF3R01yaWZ4a25jODFIckoxcWsyeGlrVzE2bUJXQTNHN1lmWnlBTkcxMjdPdktLUnNyMEpqazQ0dFZYZ1BPb1pkcUpWMDFEc0t5ZG9aYzVCcGZTK0IxaU8zeHVwNUdkRndGL3FyN3pVOFU0M0FwSWtEWVJqNFJXMm9GSnpZV1JaaHAwZWNMM21uTlZpaDgvWmEyMGFEU2Z0Z2RIcWxEOE5ORE5nRzdHWGtCUE9NTHhkTDY5YXcvdVVWMFZqdFhCM3QxOEpSTGFuakM2NjRnM2VnS3BGR3NibjRpWW41RTF4emFyZ0tCckpqZ1F4dVd0ZEozUGdVajFqZVJwRlk1eE1HRFY0YVU3YmhsWWxrZlJzL1VOeUdKWkhtcVc2OTZtTmg3VWtMeXR4dEFNTjVmcTRaOUptbndYR29NaGR6ajNvOCIsIm1hYyI6ImRlNzRjYWIxODgxMjliNTAzNGY0MjZkMmNiZGRkOWYzYTMyNTI0MmY0NTk5MDU2MGVkNWZkOTc2Yzg1MjhlZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlBjaHBXRndCUmhFRndCWm9RMTJmQkE9PSIsInZhbHVlIjoiNW5mMTd3YVFLVkw2WmNjV1lBZlFZVXBObTREZ290S0Z1a0I0M1M3Q0Z6cTFaYzdDdkZSOGd4MVNnTnlkK1hBaUlUbEpyb0pNTVBOWC9UYi90YkdzRzVZMU52WWdUUmppWVk5TmhBVkV0NHBhUUtDSGZJcVBEaEVQczl6KzhsVnQvaktNd1FPbG1JTkg4aGFiME52ek1JSDVWcDVFUkplM0N1a2hiNHJQSTRGZFhERTRNNzVaMGI2aDVCaFFGTGErRUtaSXpoa2hDcFM1WFl1cDFaQnVyUFRQR1dYV2xTU01Da3hod003T0h3YWpkb3NUNjM2UGM0M0hZN2s2WmpPK0h0T0tzWjBOWEdzYzNYT2tselZpYkRMYTZnYm83ZzRETGlicUFOZmlodDQ0QnByUjJ0bXlDUVl5WmRiRjdxVExiUSsxaUVFT1ZVSkpLUWZYS1VDWCtISnNOL3NWZ2pVbVlENGhSVWlMcFlNRXY2cHVhNHlvcHpQdXMrSDQydEZqM09kRzZKT2lxOTVpdkIzNFNES1FNSTVzQnJaUjVjc01CN2UwelJXVmVYbXlsNjh0MUo2N1M1U2xEQ3o0Z3FWVWhBY0VucTFVWEYzdHJTcXc2MHd1MW52bGVkbFYyK3AvN2FmK25SOVJaVWRkbGhIVDFNSm5HNUFOUndzN1RGdTdKTG5yaWRUQWkzZCtqRkQweVNLU3VFUW1qcTVkcVlPRnJkR1RQOGRKVFhDZTdFdTF1aFg1T3FTM3Q1QlVxaUZZU3lCblJnZmJudTcxdVRyeW1FTjVKdDNYWmZMYU9sU1Z0M3c4WnhaYVY5eEwrbmRwUHRnMzVzOWZZN20zdFQ2USIsIm1hYyI6IjZiYTBkMGNlN2VkOWVjY2I1NjhiOTBkYWE4MWE0YzAwMDNjM2EyMDM1NGE0NDkxYTRmZDA3ZjI4ZmJiNzBkZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+