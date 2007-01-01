Жители деревни Калужской области более 10 лет ждут газификации

Об этом в пятницу, 27 февраля, написала жительница деревни Люблинка Дзержинского района Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, жителям обещают газ уже более 10 лет.

— С 2012 года обещают провести газ в деревню Люблинка, Дзержинского района. Подскажите сколько ещё ждать? - поинтересовалась женщина.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Строительство уличных газопроводов планируем в этом году. В связи с тем, что деревня Люблинка расположена в границах особо охраняемой природной территории «Национальный парк Угра», до начала строительства необходимо получить согласование федерального органа исполнительной власти. Сейчас ведём эту работу.