В Калуге назвали причины потопа на улице Жукова
В пятницу, 27 февраля, там лопнула чугунная труба диаметром 200 мм, сообщили в областном водоканале.
Вода затопила проезжую часть в районе сквера Жукова.
Временно пришлось сократить маршрут троллейбуса №18 – он ходил с Правого берега до площади Победы.
- Наши бригады делают всё возможное для скорейшего решения проблемы, работы ведутся без отключения водоснабжения, - прокомментировали в водоканале.
