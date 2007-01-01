Обнинск
В Калуге назвали причины потопа на улице Жукова

Дмитрий Ивьев
27.02, 15:16
В пятницу, 27 февраля, там лопнула чугунная труба диаметром 200 мм, сообщили в областном водоканале.

Вода затопила проезжую часть в районе сквера Жукова.

Временно пришлось сократить маршрут троллейбуса №18 – он ходил с Правого берега до площади Победы.

- Наши бригады делают всё возможное для скорейшего решения проблемы, работы ведутся без отключения водоснабжения, - прокомментировали в водоканале.

