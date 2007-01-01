Жители калужской многоэтажки больше месяца живут в «ледяном царстве» из-за бездействия УК

В пятницу, 27 февраля, в нашу редакцию обратилась калужанка с просьбой рассказать о проблеме.

По её словам, в доме №2 на улице Стеклянников Сад уже несколько недель не могут справиться с потопом. Крыша дома течет уже месяц, заливая подъезд и квартиры с пятого по второй этаж.

— Мы уже устали писать жалобы и ходить по инстанциям, - рассказывает горожанка. В нашей управляющей компании (ЖРЭУ-14) нас просто не слышат. Заявления пишем, а воз и ныне там. Ситуация резко ухудшилась 26 февраля. Из-за непрекращающейся течи и перепадов температуры подъезд превратился в ледовый плен.

— Со вчерашнего дня у нас тут просто ледяное царство! - возмущаются местные жители. Дверь в подъезд открывается с огромным трудом, да и то только наполовину. Боком протиснуться еще можно, но если нужно вынести коляску или крупную вещь - всё, это нереально. А эти ступеньки на крыльце! Спуститься с них - целое испытание, скользко, как на катке, - добавила женщина.

Жильцы требуют от коммунальщиков не отписок, а реальных действий: устранить течь и расчистить лед.

В Государственной жилищной инспекции прокомментировали ситуацию:

— Из-за плоской кровли в этом доме крышу от снега не они очищают, так как это запрещено и может привести к поломке кровли. На этом объекте будут проведены контрольно-надзорные мероприятия. В случае, если проблема подтвердится, будет дано предписание на работы по ремонту. Информация в Управляющую компанию уже направлена.