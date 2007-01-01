Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Жители калужской многоэтажки больше месяца живут в «ледяном царстве» из-за бездействия УК
Недвижимость и ЖКХ

Жители калужской многоэтажки больше месяца живут в «ледяном царстве» из-за бездействия УК

Евгения Родионова
27.02, 17:15
0 240
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 27 февраля, в нашу редакцию обратилась калужанка с просьбой рассказать о проблеме.

По её словам, в доме №2 на улице Стеклянников Сад уже несколько недель не могут справиться с потопом. Крыша дома течет уже месяц, заливая подъезд и квартиры с пятого по второй этаж.

— Мы уже устали писать жалобы и ходить по инстанциям, - рассказывает горожанка. В нашей управляющей компании (ЖРЭУ-14) нас просто не слышат. Заявления пишем, а воз и ныне там. Ситуация резко ухудшилась 26 февраля. Из-за непрекращающейся течи и перепадов температуры подъезд превратился в ледовый плен.

— Со вчерашнего дня у нас тут просто ледяное царство! - возмущаются местные жители. Дверь в подъезд открывается с огромным трудом, да и то только наполовину. Боком протиснуться еще можно, но если нужно вынести коляску или крупную вещь - всё, это нереально. А эти ступеньки на крыльце! Спуститься с них - целое испытание, скользко, как на катке, - добавила женщина.

Жильцы требуют от коммунальщиков не отписок, а реальных действий: устранить течь и расчистить лед.

В Государственной жилищной инспекции прокомментировали ситуацию:

— Из-за плоской кровли в этом доме крышу от снега не они очищают, так как это запрещено и может привести к поломке кровли. На этом объекте будут проведены контрольно-надзорные мероприятия. В случае, если проблема подтвердится, будет дано предписание на работы по ремонту. Информация в Управляющую компанию уже направлена.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNPRUhSa2NKaHVKM09EYWhLQkZ3b2c9PSIsInZhbHVlIjoiSkcyendiNnR0b1BOaFRhYVdTR2JUUzNiZ2V4bE81VXhqQUlGQVFocHdTRi81M2J1RGYwbFZyd1lYbGEwa1JYeVdjSDJROXBvaVpZcUVqTWRaMWJrcWRUM1JCWlExdnRVUFpCamtuVkZGZFBkSUdHRDd5Y0krS2xZT05FeWM0aCtwVG1QU1o5am9MUXVDeDFyZ0dFbTZuVEhqc0NPWGdtVlduOC9pMFJXcC9mQ3AzTlB3cVQ3N2NEZE1xTU9Kd3RPYlJTZHExSVQyU1MxOWQrTWpnOGVoNTRMUENEUWw1YVAzNEUyVzRwNEtSaTNNdStzbFdTdTY3aXljTTRmK0hlcFhDTk5QbTZZc1NrZkxPYzgrQWplU0V3ZnBUeDU5MFJUNHc1RFRpRERRQkFJamtJd25PSkFkd01GdWZXdGF6U2R3MkY0QUdZT1BsRDJkeHo0aGE0bU5yV2RqMEZPTDB2VERzNGoybDBXQ2pVY250bkRHdllKeVk5SG0vcUs1VTRTa0F3UzZrckVxNU9ja2pkZmtOY1o2NjhlaTVGOGYwY0JNMVFFUjI3bzJoOXZaSDBGRjNGN2hFeFIwWTJpVElJNiIsIm1hYyI6ImE4OGY0NjQ0MWZjMzcyNGMzZjZiZTBkNmYyMDRiN2MxMWFjOTIxZTI2YWM1MzI3ZDExM2I3MjJlZjhmODdmNzMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imp4TUZZZGJmUFFGRHdzbHgveTJlZXc9PSIsInZhbHVlIjoiUVRQQjQreDEydXI1ckp0Wk96MTVWS3ZYOW1zOTNNVVNsUGlIQUo0TzhPVnUyNkFVcE5aMkZDa0lXZ1BBSkVLZ2MwZURoclMrU3FRc3FlNmRmV09YUFpBZC9mZm9xU3krKzBnRUN1OFdRUE5YZGl3ZXk2OFVYQ0xoNkszaGZEalhXbXdjTmZSR2dQaWFYZnplTjJHcHVRR0JPaExCclVHVkNHNlROU09BKy9mMGRoUlpFeVZ5RUEraFkvUExvYWZJTm40dzU0SnduWi9PNUFUd3NncDhsczE0L1oyVTJVOER6T1psTkhVVFZjZDd4N1pUV0xHbXQzc1dOTk0xbWhKNzNyUnpiTDhIRzBQd3hFbEZUSVIxTWl6VFlKK1pkY3dsL3o2OHh3ck4zUlhwMEF0dms2blpuTDQrVGQ1SUEyK3NGWWRLWTJkTEVBdENQMlFLZ0JzcWJna3NBZHcwMWY4R2RxaHpJQ1hxVGVVOUtLaW1KSWw4Q2R3cEpqS0x6Rkp0OXVpbHRmeG8rZnJuNmJwVXN5V1EyeW9GaEw1aVk2QjU1SldkcVBHc01WLzA4WW9scUZjeWwwUkxFRFZobmJrUXFwYWR2Y080OTI1OUVYanZYR1NjNUN5V1RIUW5jUmVIYjhLN1JUajhVUnNMdm9UOUd6SWQra2s1SlB5cWJhSHErWVRzV3Y0QWVML29DMTl6ZEZMbHpCT1lYQlZ2bk9XTnVWUHJIRHlDTnFIR0t2c2NrUDh1Q0ZYRUxQbkRSVFFLbVVuVkpRNlVkMGJ4LzNRV2JNTVdoNmp2NGVNTXNoaEsvaXpqN05XVUpZZE9OS20xNnI1KzhrQnZ4R3l2UDhXeSIsIm1hYyI6IjA3YTM3MTA5MDI2N2VhZDdhNmRkNWIxZGU0ZThkNjJkN2RkYTJlYmNmNGVmY2YzNjhhYzE1YTM5NTQ3OTM2YmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+