Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге на Степана Разина провис потолок
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на Степана Разина провис потолок

Евгения Родионова
27.02, 11:20
1 616
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в четверг, 26 февраля, написал калужанин в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, его уже не первый случай за эту зиму.

— Живём на пятом этаже. В среду у нас провис потолок. Это уже не первый случай за эту зиму, когда происходит протечка воды в нашем доме. Несколько раз обращались в управляющую компанию, результат был на один день и все, - рассказал о проблеме мужчина.

В Государственной жилищной инспекции Калужской области сообщили, что сотрудники приедут для принятия мер.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
0%
60%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkhqazBaZ0xaaUo0ZDRBSnBlNkZSVEE9PSIsInZhbHVlIjoiYk85Z1k1Y3cxRGpETVV3czlGMWl4YjhpQUk4Z2VKMmRnVGdoQWJ1cGhuWkhkOVdDREQwNE9Pb3FzZXB6Qy9aK1M2ZkZERUk4ZTcyRnZ3STZyWUE1R1ZuMCtuVEJ4bEZDVEY4cEdiU25pMHozcEp1RHJVYVV0azVMV0lqM29zd1JMRTZOSEZWQ1lMSW50d3c5QTNLNDZYNFNPQTEvOG42aWFVOUcrQ1JXOFVyNndPSXU2OHJ3RkRhUlpHSytiSjB4RWp3c1p5Ukd5SDRzMjF1STlRS0RlTmF1WUlkREh5RFZ4YjZMVHdHOGhtTFdXa3dhRnkzNjE1VmRFQ3BtN29zK3JuNWlRYjBleGQ1ZkRQWm9lbzlzeTNkNkhqcUJiRkE0U1JDUVI5cm1ZVGhqMVpWMm9teTk4NzRMeXN3Y2pTODJMekdZSXpTTjJIbENqemJLeVRldmZmMi9CSG54a2pDT3RpVkpqYWhHM0pVSDdpVGJFVUdyUmpHYTVYdUdOTnNQcDd1QkhyTVo4RHlNMVJxWE9Ld3lPalV3RE1ZUGwvYjFkUS9jdXAxa3hMTzZEUS94eWUwbENlK0NnTGlWMDcweiIsIm1hYyI6IjBhZTI2YWZlOGRiMzBjMmJiZDRhYTcxOWMyZTQ2MDBiODAwMGQ4OGRkMjU0OTM5YWRmMjVhOTc2MThiYjZmNTkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlY0ckw5SWpZa05pV01rem9IcWljTkE9PSIsInZhbHVlIjoiZ1RvZ3h0TDJJSlFOZk1RK25WQU8rY0xROTU5YW1XUVBCU29KK3BCK0N3MkllektPWHg3MU5RUmU1Q0pCcUtDV2kvM1JmUDhiRi8reE9nWjI1WGZnSnIvT3VTT1VFVTNXajdRdnBrZDVxUEdUNW4rRFpLV0h0ZWowYkxqZEVGTTdWQTJadXc5NWJCZlM3dEZnOVErREU4QzRyZTBZNGR2dVBqbFlnRmpvSTZHWTVKWjZGUXZoeVBaL1l6aS9DUCtHOExHT3BmazBnUGxHbkV6Sm5vREtPTFJ2a05QVFNlWVNBejYxL21IRm5RNjczRmI2S0lBbkVGZUNYOTltRDhhNHdUaHQ0MDlRN2Z2MHBIekIvSjJlQ0theHFYVldnRFF4dDhCQU5YckdsbW9lSUFLOG43Ylo1NiswdU9ILy9zQWEvTnhOa28xQ2Q1UEtVN3p3YnF5WGtOVXNjVy9kZ3Nsb1REdjZvVUswRFVndFY0OHgwTFVONFhTUVpkZHQrRG9NUTZST05Seko4VnJBVWhwZWQ5ekdFVFc5VHZqL2NVb2tRVlNWaVpwOEVFMVg0ZVM0Y3A4MFM4WEZza3hTQlRSdCtZS05jYTlWRGhUd3NvL1lhL2xmd0xReitaaXg5T2RjQTQ4dHhXcXYwNVdOZEg0Sit0UnhXelplK29VN3V6Q3VlSUFsaG9uSktzaldVckpuajFNRnJpbHNHTzlqSk52MGF0NWhMUm95WDdNZm0rcVpPN2tRRStBQWUwOHQwbUxLbFQ0MkJkR0ttNGYxWG9TTi9xbFVTdkluVXZXb0Z4a1RySU1Hckw1VCtTdkpHTUxFY1YzN0JXMURMN0hXQ1B3LyIsIm1hYyI6ImFiY2UxMDA0NzY4NjhmNTg3YmVlY2UyYmUyMTcxZmMxMjI3YjM3YTAxMTU3OTUxMjM3M2ZkMmZkZjA2ZTgxODQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+