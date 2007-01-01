В Калуге на Степана Разина провис потолок
Об этом в четверг, 26 февраля, написал калужанин в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».
По его словам, его уже не первый случай за эту зиму.
— Живём на пятом этаже. В среду у нас провис потолок. Это уже не первый случай за эту зиму, когда происходит протечка воды в нашем доме. Несколько раз обращались в управляющую компанию, результат был на один день и все, - рассказал о проблеме мужчина.
В Государственной жилищной инспекции Калужской области сообщили, что сотрудники приедут для принятия мер.
