В Калуге на Степана Разина провис потолок

Об этом в четверг, 26 февраля, написал калужанин в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, его уже не первый случай за эту зиму.

— Живём на пятом этаже. В среду у нас провис потолок. Это уже не первый случай за эту зиму, когда происходит протечка воды в нашем доме. Несколько раз обращались в управляющую компанию, результат был на один день и все, - рассказал о проблеме мужчина.

В Государственной жилищной инспекции Калужской области сообщили, что сотрудники приедут для принятия мер.