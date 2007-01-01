Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге в доме на Гагарина протекает крыша

Евгения Родионова
26.02, 17:43
0 628
Об этом среду, 25 февраля, сообщила наша читательница через сообщения обратной связи.

По её словам, на пятом этаже в доме №11 по улице Гагарина протекает крыша в подъезде.

— Протекает крыша в подъезде, отвалилась вся штукатурка. Протечка дошла уже в квартиру, управляющая компания «Калужский край» бездействует. Что делать в данной ситуации? - написала женщина.

По словам представителя Государственной жилищной инспекции Калужской области в управляющую компанию уже направили требование о необходимости устранения протечки кровли.

