В Калуге в доме на Гагарина протекает крыша

Об этом среду, 25 февраля, сообщила наша читательница через сообщения обратной связи.

По её словам, на пятом этаже в доме №11 по улице Гагарина протекает крыша в подъезде.

— Протекает крыша в подъезде, отвалилась вся штукатурка. Протечка дошла уже в квартиру, управляющая компания «Калужский край» бездействует. Что делать в данной ситуации? - написала женщина.

По словам представителя Государственной жилищной инспекции Калужской области в управляющую компанию уже направили требование о необходимости устранения протечки кровли.