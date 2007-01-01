На четырех улицах Калуги отключат воду
Во вторник, 3 марта, будут проходить работы по присоединению водовода в районе дома №20 в переулке Хуторском.
Из-за этого с 9:00 до 00:00 отключат воду на четырех улицах города:
- ул. Черновская,
- ул. Хуторская,
- пер. Хуторской,
- ул. Зерновая д.28-46.
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе» со ссылкой на информацию водоканала.
