Недвижимость и ЖКХ На четырех улицах Калуги отключат воду
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

На четырех улицах Калуги отключат воду

Дмитрий Ивьев
26.02, 16:34
0 483
Во вторник, 3 марта, будут проходить работы по присоединению водовода в районе дома №20 в переулке Хуторском.

Из-за этого с 9:00 до 00:00 отключат воду на четырех улицах города:

  • ул. Черновская,
  • ул. Хуторская,
  • пер. Хуторской,
  • ул. Зерновая д.28-46.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе» со ссылкой на информацию водоканала.

