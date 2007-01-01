Обнинск
-5...-4 °С
В Калуге пообещали прочистить заснеженную лестницу
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге пообещали прочистить заснеженную лестницу

Евгения Родионова
26.02, 14:00
0 678
В среду, 25 февраля, в нашу редакцию обратилась калужанка с просьбой рассказать о проблеме в районе Силикатный.

По её словам, у дома №59 на улице Гурьянова лестница к остановке автобуса №82 вся в снегу.

— Бабушкам подняться невозможно. Квест под названием «Здравствуй, травмпункт». Проблеме уже не первый день, - рассказала местная жительница.

По словам представителя Управления городского хозяйства, лестницу прочистят сегодня.

