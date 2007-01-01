В Калуге пообещали прочистить заснеженную лестницу
В среду, 25 февраля, в нашу редакцию обратилась калужанка с просьбой рассказать о проблеме в районе Силикатный.
По её словам, у дома №59 на улице Гурьянова лестница к остановке автобуса №82 вся в снегу.
— Бабушкам подняться невозможно. Квест под названием «Здравствуй, травмпункт». Проблеме уже не первый день, - рассказала местная жительница.
По словам представителя Управления городского хозяйства, лестницу прочистят сегодня.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь