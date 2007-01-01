В селе Калужской области расчистили дорогу
В четверг, 26 февраля, прокуратура Ферзиковского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства в сфере обеспечения безопаности дорожного движения.
По данным ведомства, в селе Воскресенском проезжая часть автомобильной дороги была заснежена и не обработана противогололёдными материалами. Это создавало угрозу безопасности дорожного движения.
Прокуратура внесла представление в орган местного самоуправления.
Дорогу привели в нормальное состояние.
