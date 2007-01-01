Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В селе Калужской области расчистили дорогу
Недвижимость и ЖКХ

В селе Калужской области расчистили дорогу

Евгения Родионова
26.02, 11:42
0 302
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В четверг, 26 февраля, прокуратура Ферзиковского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства в сфере обеспечения безопаности дорожного движения.

По данным ведомства, в селе Воскресенском проезжая часть автомобильной дороги была заснежена и не обработана противогололёдными материалами. Это создавало угрозу безопасности дорожного движения.

Прокуратура внесла представление в орган местного самоуправления.

Дорогу привели в нормальное состояние.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InVmRTI4RThqUEQvenFGUFBma1QzSFE9PSIsInZhbHVlIjoiTU9KQmtOZ05ndE0rcE9xOWtSR0NyM0pzWTJJT2wrNm1nclhpQ0FMd0RGaVN4UFp1SEdkaTVINnZvTlJ2VVRySWFoa3VIcUhaOExKdmQwQzRqbU1BR0djUXJFcGgrMVF1L05HVjY1WDlWdmN5TE5abk04UE5jS0luOEhhM2RMUzYwSmJrMW5hbDNxUVA2VU5SSjh3Q1hVbmJkek44a2RJeVBrbi9rMUozV1plUUpzMXFqOEtPT215Q1NtVFNvU2Q3ekRYM29XN0JpamtHQ2ZCM3BkUVlWVkJvYVByZjB5V094QTUzU2VqY01iUkZWQkRRUjUrZzRBT1NWVUVMMExhNHZ3Vm9LaGxzeW1Sc3I2ejFoUUFSWUtPei9JTlgzVHFWczZIaFVWSHZSN1JLaDBiUG1uc3RESU9aanZFdXM5Y0dTRXhsNFNXOTd3UHd0RFlZUDBCTWFONUFsZWxGZS9RcXBWNHh3dmN4OUE3ajVzRFdlb05nWEpVY2hYNVRmN0FPTnN6UVZQWG9kMzd5Q0F2T1FoWit5UEE0aElvenZKMmY3Y0RuNC9RSXh4Qkp1Q3A2V3cwV2poMG5tYXV2NEVVMiIsIm1hYyI6IjM1ODNkMWUwY2M0MDczYmY4NGEzMDFlYTVkNWE0ZmJjNDE5ZGQzMGIwYTNkZWEyMzVlNGJmM2IwNTM0NjMxNDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imp4SFJ1RGhSZklIaWtJRTh5TzJ1M3c9PSIsInZhbHVlIjoiT1ZFOUdsdWljbVV4eVhSOFlwbzVYWm03M1FmTkE4aVFBaDRkTk9mdXVxQkZTbkUrcVB5OWdQOUdiREJndi8xY2VYNzlTVkNxckZTUURHUVkyM2JUMXhZdEQzZVVuaittak9ZVWl2YjlOdWVYZUFSenV3K3ovdU9wT3RmN3pRd3JhQjJiV0x0dElZV3lGSFpFZXd3R0paUXFjQkpWaVgxY1dOanZYZlpDVkZXRURVclFFeXpvdEJkS3dyQzlNcXlnbWFZMmlETStJdndhYTZyck91dW9sWUZyd2FtbVZOQUJuSlhnMGpzM2dYK0d6TWduVzJ6OWNING1sQ05sQkIwcUsxQlE2RWZLWHBzd0M5bTR3V2JBaDY5NVlWenNEdm1EKzVrZTFvUEg0STR5RFpKSGk4RVpIUnk5eGhzNWdJemlRd21WS0l4UFVMVjY4dDZsa2tlaUprSDZxSzhrdHZFbHlVVVRpZnNhemQrazNKLzBvVnpua0QrOThyU3RyOGgwUXVSc0tURTA1VlRMMzZRTFNzaldyQ3A3MlBPb0l3NHVUUjh2TzBzK1VZNEpZRHd0QkZCWUhxM3JpK3UvUzByYjJqamFFUzNoZlNWRkJURDNJSEZBYi9BYjMxK0pxcUI3Qnl0cklaZ0dZUFlwSnpMKzBrNW5nTUFQcTVsN014MjV4dFVLVmNkTHNlSm1QNkRqWmdzdHI1UDB3M1RuTlIrcTVDRTRSR2R3N0tuM2xNTGZXSWI3UlhSZFB2Qmp3blh3VnFUaGZQZm1jeUNVSC9CUjRIYThGT1FnbVd6dy9kWmdMZmgvQlBRQXQzZS9nZGkrdVkreUF0bFZFdXFQMjhQNCIsIm1hYyI6IjJiMjFkZTRmZDQ2ZjIwOGFkMWIwZTQ2ZmEzZGI5ZDg1M2E0NDBlNTE5MGMxZDgyMzJhZDU5NzE4MTRiMjkxNjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+