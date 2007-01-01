Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Козельске и Сосенском забилась канализация

Дмитрий Ивьев
26.02, 08:00
Проблемы возникли в среду, 25 февраля.

В районном центре канализация засорилась на улице Чкалова, 65 и 73, а в Сосенском - на Первомайской, 32 и Ломоносова, 27.

Ремонтные работы там уже начались, рассказала глава района Елена Слабова.

- Канализация не предназначена для утилизации средств гигиены и посторонних предметов, - напомнила она. - Это приводит к засорам, авариям и дополнительным расходам на ремонт оборудования.

