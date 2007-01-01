Обнинск
-4...-3 °С
Недвижимость и ЖКХ

В Людиново завершается строительство котельной

Дмитрий Ивьев
25.02, 16:44
В среду, 25 февраля, подробности сообщил глава Людиновского района Геннадий Ананьев.

- Основная часть работ уже выполнена, - заявил он. - Сейчас специалисты занимаются сборкой дымовых труб, которые будут выводиться от котлов наружу. Внутри котельной установлены три водогрейных котла. Стены обработаны огнезащитными составами. Работы по укладке полов завершены, остается дождаться, когда бетон достигнет своей проектной прочности. Выполнены внутриплощадочные работы по подведению водоснабжения.

Узлы для монтажа теплотехнического оборудования подрядчик изготавливает на собственном производстве.

