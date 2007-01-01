В Калужской области хотят быстрее определять судьбу старинных зданий

К 2030 году планируется отремонтировать не менее тысячи памятников архитектуры по всей стране. Для этого запустили программу льготных кредитов — те, кто готов вкладываться в реставрацию, могут получить деньги на выгодных условиях. В Калужской области под эту программу уже подходят 42 исторических дома, рассказали 24 февраля в правительстве.

Но есть проблема, которая тормозит начало работ. В регионе очень много зданий, которые числятся как выявленные объекты культурного наследия. Это значит: дом вроде бы ценный, но окончательно его статус ещё не определили. Для владельца — это подвешенное состояние: непонятно, что можно менять, а что нельзя. Инвесторы видят такую неопределённость и не спешат браться за реставрацию.

Сейчас в списке под вопросом — 867 зданий. Большинство из них попали туда ещё в 90-е годы. Чтобы понять, какие дома действительно стоит сохранять, нужна специальная экспертиза. Но если продолжать в том же темпе, на проверку всех объектов уйдёт больше 60 лет.

Начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков предложил ускориться и справиться за три года. Это поможет оставить в реестре только по-настоящему ценные памятники, а типовые или уже разрушенные дома — убрать.

Чтобы оплатить работу экспертов и не терять время, деньги на эти цели предлагают заранее заложить в областной бюджет.

Калужская область также участвует в федеральном проекте #ПроНАСледие. Его задача — убирать барьеры, которые мешают развивать исторические города, и улучшать законы в сфере реставрации.