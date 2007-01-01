Жители Козельска остались без воды
Днём во вторник, 24 февраля, в некоторых районах города наблюдается пониженное давление, а у части людей может вовсе отсутствовать вода, сообщили в областном водоканале.
- Это связано с нештатной ситуацией на сетях - специалистами водоканала обнаружена утечка на выходе со станции водоочистки, - пояснили коммунальщики. - На месте аварии уже работает восстановительная бригада. Чтобы как можно быстрее добраться до места повреждения и устранить порыв, задействована спецтехника.
Когда именно закончится ремонт, пока не уточняется.
