Недвижимость и ЖКХ Жители Козельска остались без воды
Недвижимость и ЖКХ

Жители Козельска остались без воды

Дмитрий Ивьев
24.02, 14:37
1 394
Днём во вторник, 24 февраля, в некоторых районах города наблюдается пониженное давление, а у части людей может вовсе отсутствовать вода, сообщили в областном водоканале.

- Это связано с нештатной ситуацией на сетях - специалистами водоканала обнаружена утечка на выходе со станции водоочистки, - пояснили коммунальщики. - На месте аварии уже работает восстановительная бригада. Чтобы как можно быстрее добраться до места повреждения и устранить порыв, задействована спецтехника.

Когда именно закончится ремонт, пока не уточняется.

