Калужские специалисты продолжают менять водопровод в Первомайске

Калужские коммунальщики продолжают помогать в обновлении инфраструктуры подшефного Первомайска. Об этом рассказал министр строительства региона Вячеслав Лежнин.

Сейчас рабочие занимаются участком водопровода от улицы Свердлова до улицы Куйбышева. Уже уложили 250 метров трубы диаметром 500 мм и ещё 50 метров трубы диаметром 315 мм.

Работы идут без отставаний. Когда ремонт закончится, водоснабжение в этой части города станет надёжнее, отметил министр.