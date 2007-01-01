Обнинск
В Воротынске начали ремонт обвалившейся крыши
Недвижимость и ЖКХ

В Воротынске начали ремонт обвалившейся крыши

Дмитрий Ивьев
24.02, 10:40
0 337
Кровля не выдержала веса снега на улице Шестакова, 9 на прошедших выходных.

Глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев уточнил, что обрушение произошло на площади в 60 квадратных метров.

- Пострадавших нет, - отметил чиновник. - На месте работают специалисты МАУ «Воротынскблагоустройство», которые уже начали устранение последствий. Завершим работы в течение 2-3 дней.

