В Воротынске начали ремонт обвалившейся крыши
Кровля не выдержала веса снега на улице Шестакова, 9 на прошедших выходных.
Глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев уточнил, что обрушение произошло на площади в 60 квадратных метров.
- Пострадавших нет, - отметил чиновник. - На месте работают специалисты МАУ «Воротынскблагоустройство», которые уже начали устранение последствий. Завершим работы в течение 2-3 дней.
