В деревне Калужской области уже месяц не чистят дорогу от снега

Об этом в субботу, 21 февраля, жительница деревни Свирково Мосальского района.

По её словам, последний раз дорогу чистили месяц назад.

— Сейчас ни пройти, ни проехать: снега по колено. Животные без еды, как привезти? До машины идти пару километров в лучшем случае, ещё и тащить это на себе все обратно? Это невозможно, пожалуйста помогите в этой ситуации, - рассказала о проблеме местная жительница.

— Вся снегоуборочная техника дорожных служб работает в усиленном режиме. Дорогу расчистят, ориентировочно 24 февраля, - ответили в администрации Мосальского района.