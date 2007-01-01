В Калуге на дорожной снег уже неделю свисает с крыши
Об этом в субботу, 21 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».
По её словам, в доме №17 на улице Дорожной уже неделю висит глыба.
— Как заставить ЖКО «Тепличный» чистить снег с крыши? Висит такая глыба уже неделю, позвонили в ЖКО «Тепличный» попросили прийти и сбить, на что был ответ: сами откроете окно и сбейте. Они что смеются? - написала горожанка.
По словам представителя Государственной жилищной инспекции, сотрудникам УК уже направили оповещение о необходимости очистки кровли от снега и наледи.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь