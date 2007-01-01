Обнинск
-5...-4 °С
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на улице Баррикад заливает квартиру

Евгения Родионова
24.02, 10:04
0 199
Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщила калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, в доме №129 на улице Баррикад с 13 января заливает квартиру.

— Квартиру заливает из-за того, что в доме не чистят крышу. Почему коммунальные службы не реагируют на ситуацию? Было официальное обращение, - написала женщина.

Госжилинспекция прокомментировала ситуацию:

— Сотрудникам УК направили оповещение о необходимости скорейшей очистки кровли от снега и наледи.

