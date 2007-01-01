В Калуге на улице Баррикад заливает квартиру
Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщила калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
По её словам, в доме №129 на улице Баррикад с 13 января заливает квартиру.
— Квартиру заливает из-за того, что в доме не чистят крышу. Почему коммунальные службы не реагируют на ситуацию? Было официальное обращение, - написала женщина.
Госжилинспекция прокомментировала ситуацию:
— Сотрудникам УК направили оповещение о необходимости скорейшей очистки кровли от снега и наледи.
