Обнинск
-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге готовят к ремонту старинный дом на улице Пацаева
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге готовят к ремонту старинный дом на улице Пацаева

Дмитрий Ивьев
20.02, 10:03
0 193
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Дому № 3 по улице Пацаева в Калуге больше 125 лет. Здание стоит в стороне от туристических маршрутов, поэтому долгое время оставалось без внимания. Но сейчас ситуация меняется: дом решили привести в порядок, сообщил 20 февраля министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Жильцы не раз жаловались на состояние здания: крыша протекает, фасад обветшал, а из стен местами выпадают кирпичи. Однако при обследовании специалисты обнаружили приятный сюрприз: несущие конструкции здания сохранились хорошо.

В результате решили сделать капитальный ремонт крыши и фасада. Дом включили в программу краткосрочного ремонта на 2026 год. Как рассказал Лежнин, проектно-сметная документация уже готова, подрядчика выбрали через торги. Как только позволит погода и начнётся строительный сезон, работы стартуют.

Всего в этом году в Калужской области планируют обновить более 300 многоквартирных домов.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlQ4SzE2M1B2anhGLzJYMFJIZGJLbkE9PSIsInZhbHVlIjoiaDluckhzREVlZUdja0dsK2s5VmR6Q2lCZVdtcmt0czdnRzBOZkNNSm1oMnE2T1ZlWWxjRXdxVUVsS1hFUnhyUEw0cXF3T2FZSjlteHAxZ010eTJxNWlxMkxRYnMvQmwrSEYwVk9nKzJ4TGp3dGNPdGs3WGF5bFE3bnJ4bTQ4S0NRcEVJb01vSEdWemdEN0tma3pzTkNpUFNmTmc4ZlpnRWFUU0xVOEs5QjJYVHZlRm5KYXN4NmRrRkxvSWx1RXBNWWpJTnkrNXBUQWZQZkF5RUZ2S2RsR2JjMTRoWnFVN2lETGtZNnhma25xMXZQYkxIVk42d01ESnNzcmZ2OVpGYW5xN2NXRlpxNDg4SWxHMjBSY05yRVBlMlpIcTF1cW0zcWFydWNQZzdXSUg3VEI0dHk2clljUUlKTkR3RDdoUG0wbTNTTlZGNFdvVktneXVwQ09FSEw3em5ncjRIbGNxVjlCeUZVSjVyYzF6ak5lOTl6SHFrNXpiRmVXSktCK3AwR2ZqR1BSK1J4dDdDU3FqNWtaWWFzcTJ4N3NKQ25wK0JBcUVpUmVZZXg0OXVXOXFRbFh5bG1KUXRKNVJQSGRoNyIsIm1hYyI6IjJkY2RiN2NiZDExMmMyMWEyOTBkMzc5ZGMyNDhkOTU4ZTE1Y2VjYzMxMjJkYzk5OGNhODE2NWFiNDM1Y2E2MjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjEwVEtzWkd0RTdNbytSM1BkQUJxNmc9PSIsInZhbHVlIjoiQUZkaVZ3elZpZnFyOWZXWXNVa0l0SjBpSmVmOUpDc3BxeGt6VDRLdHg2K0IzM3RBTDNsNUNJd2ZHbWFRYURsdGVkeWIxWEs0NUxYR3hoV1Z2TTNzR3JDWThPRTF6akdSOUNHWWp2WlFMR2M2eEI2UVBSR05lUTlhZFJUU29TczV1Y05aSlEzZU40ZkF5aFZISVpnS0tGVVZ1MkVSTm80eWsyMFF6a1g4bHNHNlNDc0JBTjJzbk9ITEFiMktzTkJMOW9qeWh1ZkpKbGFxdXBDbVJabmJnYnNqQk5RYUNndndYT0ZVWXJabHpjNlROc2lzUFhCSHZJTERTUTRQQzh0ckZRaVEzamRzWGtvdnhodm1pV0U4ZHpTdjNGS1AzYmk2WWRzZWVrbzJpQmtJdW5GL2dYZXdzOWJlc3ZycmdSeHN4cHpWbjh1eXFTbmNocTRwVjJVcG1Lc1MyNU1MRUd1SlpNT0RUTHJIekdvWkRZY2RSLzlaeDJEZzBKa0kyN2tqYjBBSUlGdmVnb0xvWFFxdGM4UUpBZmYrYUxqRUx5a2hWV2VDTzZuZEZHZE9mYmxBd21KOWlTYS9BU1dCbmNTUDFxelJvSmVUYUZxemZNK2JXbWhMUGNRSEo3d1pRdlZJYStKZnBGR3piVVhoNCt4d01aSXJrdGJUcFh5QlFSb3N0TkVnV1Y5SlBTeXhDMVF2cm9CVE94M284STh1OW56SVZyYTNKYXRZeDltZ2EwY0k0RGo2c0MwUzJ1V01KTWpVQzhmZ2ZRamx0ekp5THdwbWt1MG40WUl3OWpwUEplQXpnbGdTY0JLVkE2czB5WGFMOXB4R2dZbUV1c1dKaXhoQiIsIm1hYyI6ImUzNjZkNTk1ZTZiNzMwNDFlZGFkZmM4ZmU2YTRjN2U4ZDA5M2QxNTRiNmYyZDg1MzUxYzJlOTQxMzY2YjczN2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+