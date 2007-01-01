В Калуге готовят к ремонту старинный дом на улице Пацаева

Дому № 3 по улице Пацаева в Калуге больше 125 лет. Здание стоит в стороне от туристических маршрутов, поэтому долгое время оставалось без внимания. Но сейчас ситуация меняется: дом решили привести в порядок, сообщил 20 февраля министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

Жильцы не раз жаловались на состояние здания: крыша протекает, фасад обветшал, а из стен местами выпадают кирпичи. Однако при обследовании специалисты обнаружили приятный сюрприз: несущие конструкции здания сохранились хорошо.

В результате решили сделать капитальный ремонт крыши и фасада. Дом включили в программу краткосрочного ремонта на 2026 год. Как рассказал Лежнин, проектно-сметная документация уже готова, подрядчика выбрали через торги. Как только позволит погода и начнётся строительный сезон, работы стартуют.

Всего в этом году в Калужской области планируют обновить более 300 многоквартирных домов.