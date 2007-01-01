В Калуге вернули тепло в пострадавшие дома
Вечером в четверг, 19 февраля, завершились ремонтные работы на улице Марата.
Поздно вечером городская администрация сообщала, что началось заполнение системы горячей водой.
Напомним, в центре города произошла утечка на теплосети.
Из-за этой коммунальной аварии без отопления временно оставались 29 жилых домов, сообщали в администрации.
