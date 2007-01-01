Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге вернули тепло в пострадавшие дома
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге вернули тепло в пострадавшие дома

Дмитрий Ивьев
20.02, 08:33
0 362
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Вечером в четверг, 19 февраля, завершились ремонтные работы на улице Марата.

Поздно вечером городская администрация сообщала, что началось заполнение системы горячей водой.

Напомним, в центре города произошла утечка на теплосети.

Из-за этой коммунальной аварии без отопления временно оставались 29 жилых домов, сообщали в администрации.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
отопление
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1QRG1xQWtTdW1CRkFjY3MxTk9mVGc9PSIsInZhbHVlIjoicEdqNFlJaTFwdGQ4SXRZcnNad1JIWGwyZlhWNjEzRXVGUWxlY1dQYmEwSEJGUmVlcGh2Q0J3VFVlekNuVEpzYlJleGEyejd4NHlFSkd0YTl0VmMrRFpNSEI3YTFrT25nTkx3dXBxTlRvVEVJSE9nUUhLZWQ3bU4vdldDRUw0K2dzekVPREsxWXN1RUZtSkh6WUIralZQTTRLMnlLSU9pVGtreVlVQkx6T3EvNGUzRTJrcUljWHM4R3Z2K1pSc3hrNHhud0kzWXdNMms5bG5rSnZBalF6anVnRnhTM2pJN0k5ZTVBcmlDNGJjWHR5R1JHNVpudENuaHVXOVd1WkpOaDBGZXNCT3FYbkdlNEViZzlNRHAwV2pGQVg0eGVHZnZUMnBqdk9WaGZUSXJDVXdRbFBTaEVlY0VpalZsTCtjVTBXNEZtdjRKQk0yZGt5R0hWZzcrdi9KT0hSTUpjYTgySmdvdGpudVM5SDZvb3N2K2VxN29pNjR3bDJINXNTcmk2YjJiQ3lSVFlIV2htUG9tT1ZGYzVIazZwOGlHN0xDeW84aHNNV2F1TVhrOVJCYWtEVW9BZmYvOFNGcmEwemFTeSIsIm1hYyI6IjVhZDFiODEyMmVkNjUxNGQxZGIyNTM0NzVmOTQ5YzM4YmY2MTYyNjFiMmUzNTFiNmIzODk4YTg0YjY4OWM1M2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVOVXM3V0JzOTcvb2RuOVU5aGF2MkE9PSIsInZhbHVlIjoiYUp6WHhBaVdueVRQbDdTd0RBN21ycmo2c3lHVmIwcEE3M2h0bzllVHFxZVRTaFJhdzNOQ2hiUnRtVFRJNERVTGtnMGVQWkFROWJPQWpjVldQL2YyZjRBM01DUEhnaVBJSVJLRkpqTHVIYi85MThnck8zYjA2U3Zyd09mQU1nbldKcEYwbXBxMWtreU5ZWGtQcFlnc2dYTHRNUTlwY3lsQTE2cVlpZWMwUk9UTktuckVSazZxL1JuemdKeG9VblZLQlBCK3loemJqazZENEQ4cGpTV05oRkoycnhNeG0zem80S2NWSWJBNFZqYm56d1plbkJmY3NwVDVoOWNpdmVyem1MQmtRWldKNTd5N1Q5R0lyV1VXQld5eVI1TjFPODRKb2hLaS9BK3lzeWEyanhObmhBdXQwR2I2dlFiQVZPYTE4T0M0NWdGZWplN1lWeEZjWmNNbFo1bEFuUEN0ZnpuL1hORzBWWGJwRVVOMnlIWUU2YTBZVEpqNHNQNEs1RlRLMDJBYUpnL2pOVjRja3RycDU3Y09iNWtvMFJTVWE5VGRuc0lMUCttR2NKT28wMjlXbnBmM1oyNTVIK3cyUGpKK1BmMnljVzJ5ak0xYll1RFZIOWFZT3FZL0F3YWVnbWFFSFhJU1NNYVhnNnlVL2tNVWVyeVMxZExlMDR2anJweVpwb3BsQTBaKy9HVzNTN3U5ZDlWY2RHaUgwaVhWVDNFeSttZXU3OC8zQlVLcTBSTXJyRkdkOFJQNnpnY1lqMHlWeG1ybTJOcCtmR1d6cU9BL1BzSWptZm9iTm01VFhUY0dVNWFNTEVLT2NzU0VVbmFYb3NEZ2dSeVI3c2dzT05aRyIsIm1hYyI6Ijg2OTM3ZDAwZmJjY2YzNWNlNDY2MGU1ZDc1N2U2MjVjYWY5OTM5YWVmNTQ3ZGVjZmNhM2Q1OTZlNjI4ZDcyOWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+