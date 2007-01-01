Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отремонтировали старинный дом на улице Ленина

Дмитрий Ивьев
19.02, 09:25
Работы завершены в Доме Глуховых, построенном во второй половине XIX века. Сейчас это улица Ленина, 111.

Там привели в порядок фасады и кровлю.

- Работы по ремонту фасадов включали в себя расчистку поверхностей стен, ниш, откосов проемов, элементов внешнего убранства от поздних слоев, старых окрасочных и штампованных слоев с вновь устраиваемым штукатурным слоем, догипсовкой элементов декора с последующей окраской. На кровле произведен ремонт (герметизация) фальцевых соединений, герметизация примыканий водосточной системы к кровле, устройство фартуков, расчистка и окраска лицевых поверхностей слуховых окон, - рассказал 19 февраля начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

