В Калуге отремонтировали старинный дом на улице Ленина
Работы завершены в Доме Глуховых, построенном во второй половине XIX века. Сейчас это улица Ленина, 111.
Там привели в порядок фасады и кровлю.
- Работы по ремонту фасадов включали в себя расчистку поверхностей стен, ниш, откосов проемов, элементов внешнего убранства от поздних слоев, старых окрасочных и штампованных слоев с вновь устраиваемым штукатурным слоем, догипсовкой элементов декора с последующей окраской. На кровле произведен ремонт (герметизация) фальцевых соединений, герметизация примыканий водосточной системы к кровле, устройство фартуков, расчистка и окраска лицевых поверхностей слуховых окон, - рассказал 19 февраля начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!