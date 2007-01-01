В Калуге над зданием на улице Московской нависают глыбы льда

Об этом в среду, 17 февраля, написала калужанка в комментарии под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм».

По её словам, над домом №29 по улице Московской нависают глыбы льда.

— Понимаю, что пока мороз и это держится на крыше. Но уже был случай именно с этим зданием, когда погибла женщина от схода льда. Тем более, что тротуар узкий. Собственники молодцы, они в этом году уже чистили крышу, но зима продолжается и после оттепели есть то, что есть, - написала обеспокоенная горожанка.

— Благодарим за сигнал. Сегодня свяжемся с собственниками для принятия мер, - ответили в администрации города Калуги.