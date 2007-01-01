Обнинск
В Калуге трактор при уборке засыпал деревья снегом и льдом

Евгения Родионова
18.02, 17:56
Об этом в среду, 18 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, трактор при уборке засыпал молодые деревья.

— Доколе будут уничтожать зелёные насаждения во дворе? Сегодня к первому подъезду на улице Плеханова, 43 приехал трактор и со всего двора вывалил груды льда высотой в три метра прямо на молодые деревья и кустарники. Все сломал и ободрал вместо того, чтобы отвести эти глыбы льда на торец дома. Но трактористу это не надо, зелёные насаждения ему тоже не нужны. А кто будет за это отвечать? Деревья и кустарники жители сажали, ухаживали за ними. Вот так можно одним махом всё уничтожить, навалив глыбы льда, - написала горожанка.

В Государственной жилищной инспекции прокомментировали ситуацию:

— Сотрудникам УК направлено оповещение о необходимости уборки деревьев от снега. С водителем трактора, который очищал придомовую территорию от снега, проведена беседа о недопустимости складирования снега на деревья и кустарники.

