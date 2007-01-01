Жители Кирова остались без воды

О коммунальной аварии в среду, 18 февраля, сообщили в администрации района.

- В связи с аварийной ситуацией на водопроводных сетях 19 февраля на улице Фокина будет организован подвоз питьевой воды, - говорится в официальном комментарии.

График подвоза: с 10:00 до 11:00 и с 15:00 до 16:00.

- Просим жителей учесть данную информацию при планировании своих бытовых нужд, - заявили в администрации.