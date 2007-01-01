Жители деревни в Калужской области не могут попасть на работу из-за снега

Об этом в понедельник, 16 февраля, написала жительница деревни Садки Перемышльского района Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, деревню замело.

— Каким образом людям ехать на работу? Не надо только просить извинения за возникшие неудобства. Это не неудобства. Это утраченный заработок. На работу как выбраться? Два дня пропуска работы кто компенсирует людям? - рассказала о проблеме местная жительница.

Администрация Перемышльского района прокомментировала ситуацию:

— Дорогу расчистили вчера в первой половине дня. Подрядчик приступил к расчистке после завершения снегопада, поскольку уборка снега во время его интенсивного выпадения неэффективна. Также, при расчистке действует следующий приоритет: сначала расчищают дороги к школам, больницам и остановкам школьных автобусов, а потом остальные.