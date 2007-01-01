В Калуге улица Минская погрузилась в темноту

Жители Правобережья жалуются на отсутствие освещения. Фотографию 17 февраля опубликовали в официальном сообществе района в ВК.

- Что за издевательство? Чинят, ночь работают и опять ломается. Сейчас в половине микрорайона не работают фонари! – возмущается местная жительница. - С декабря уже эта проблема, и не могут нормально починить!

- Заявка по этому адресу уже есть, - прокомментировали в управлении городского хозяйства. - Бригада электросетевой организации восстановит работу освещения на этой неделе. Приносим извинения за временные неудобства.