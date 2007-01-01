Усадьбу в центре Калуги начнут реставрировать весной
В тёплое время года должны начаться работы на улице Кирова в усадьбе Кожевниковых, которая пустует уже несколько лет после переезда станции скорой помощи.
С инвестором заключили концессионное соглашение, сообщил 18 февраля начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
Первым делом новый собственник займётся фасадами.
- После завершения работ усадьба будет вовлечена в жизнь города, - подчеркнул Чудаков.
