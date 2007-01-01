В Малоярославце ремонтируют провалившуюся крышу дома

Работы ведутся в доме №1 на улице Чистовича.

- Ситуация на данный момент сложная, - прокомментировал во вторник, 17 февраля, глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов. - Бригада рабочих уже укрепляет неповреждённый скат и устанавливает подпорки. Раскрыть сразу обвалившиеся участки для восстановления не получится, так как другая часть каркасного сооружения крыши может обвалиться. Весь материал на месте, рабочие усиливают стропильную конструкцию.

Он отметил, что принято решение укрепить конструкцию и накрыть крышу.

- Отделу ЖКХ поручил подготовить предложения по капитальному ремонту. С жителями договорились быть на связи, будем их информировать о ситуации, - заявил чиновник.