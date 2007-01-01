Обнинск
-11...-10 °С
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге часть улицы Дзержинского превратилась в лёд
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге часть улицы Дзержинского превратилась в лёд

Евгения Родионова
17.02, 14:14
0 393
Об этом в понедельник, 16 февраля, написала калужанка в комментарии под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм».

По её словам, вдоль домов №78 и №73 по улице Дзержинского невозможно пройти, - написала женщина.

МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» города Калуги прокомментировало ситуацию:

— После вчерашнего обильного снегопада в первую очередь нужно расчистить тротуары. Бригады дорожных рабочих сейчас сильно загружены, но мы сделаем все возможное, чтобы убрать эту улицу как можно быстрее и затем обработать тротуары.

жкх
