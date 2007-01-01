Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

Калужане-льготники получат 54,6 миллиона рублей на установку газового оборудования

Дмитрий Ивьев
17.02, 07:13
0 62
В 2026 году власти Калужской области выделят 54,6 миллиона рублей на компенсацию расходов за покупку и установку газового оборудования в домах. Об этом сообщила заместитель губернатора Валентина Авдеева.

Деньги смогут получить жители региона, имеющие льготы, предусмотренные областным законом.

В прошлом году такую поддержку получили 510 человек — на эти цели из бюджета ушло 47,5 миллиона рублей. В этом году объём финансирования увеличили, чтобы охватить больше семей.

Выплата покрывает часть затрат на газовые котлы, колонки, счётчики и другое оборудование, необходимое для подключения дома к газовой сети.

