Калужане-льготники получат 54,6 миллиона рублей на установку газового оборудования
В 2026 году власти Калужской области выделят 54,6 миллиона рублей на компенсацию расходов за покупку и установку газового оборудования в домах. Об этом сообщила заместитель губернатора Валентина Авдеева.
Деньги смогут получить жители региона, имеющие льготы, предусмотренные областным законом.
В прошлом году такую поддержку получили 510 человек — на эти цели из бюджета ушло 47,5 миллиона рублей. В этом году объём финансирования увеличили, чтобы охватить больше семей.
Выплата покрывает часть затрат на газовые котлы, колонки, счётчики и другое оборудование, необходимое для подключения дома к газовой сети.
