Для калужан улица Космонавта Волкова превратилась в квест
В воскресенье, 16 февраля, в редакцию обратилась читательница с просьбой рассказать о проблеме на улице Космонавта Волкова.
По её словам, по обледенелой лестнице сложно подниматься.
— Сколько можно издеваться над людьми живущими на улице Космонавта Волкова. Мусор вынести проблема, выйти в магазин, школу, детский сад проблема, подняться в гору по обледенелой лестнице ещё тот квест. Улица без тротуаров, все едут по проезжей части прыгая на островки перед входом в дома, пропуская транспорт идущий по дороге. Где ходить? - написала о проблеме горожанка.
В Управлении городского хозяйства прокомментировали ситуацию:
— На этой неделе городские службы прочистят подход к лестнице. Расчистку водоприемного лотка тоже планируют провести в ближайшие дни, заявка есть.
