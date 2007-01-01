Для калужан улица Космонавта Волкова превратилась в квест

В воскресенье, 16 февраля, в редакцию обратилась читательница с просьбой рассказать о проблеме на улице Космонавта Волкова.

По её словам, по обледенелой лестнице сложно подниматься.

— Сколько можно издеваться над людьми живущими на улице Космонавта Волкова. Мусор вынести проблема, выйти в магазин, школу, детский сад проблема, подняться в гору по обледенелой лестнице ещё тот квест. Улица без тротуаров, все едут по проезжей части прыгая на островки перед входом в дома, пропуская транспорт идущий по дороге. Где ходить? - написала о проблеме горожанка.

В Управлении городского хозяйства прокомментировали ситуацию:

— На этой неделе городские службы прочистят подход к лестнице. Расчистку водоприемного лотка тоже планируют провести в ближайшие дни, заявка есть.