В Калуге на Болотникова обвалился асфальт

Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщила калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— Просим помочь в ситуации: возле дома Болотникова, 14к1 вода течёт с 31 января. Вчера дошло до того, что возле первого подъезда обвалился асфальт. Обращения в УК ситуацию не решают, - рассказала горожанка.

— Специалисты оперативно выедут на место для проведения обследования, - ответили в Водоканале.