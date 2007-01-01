Обнинск
В Калуге на Болотникова обвалился асфальт

Евгения Родионова
16.02, 12:51
0 562
Об этом в понедельник, 16 февраля, сообщила калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— Просим помочь в ситуации: возле дома Болотникова, 14к1 вода течёт с 31 января. Вчера дошло до того, что возле первого подъезда обвалился асфальт. Обращения в УК ситуацию не решают, - рассказала горожанка.

— Специалисты оперативно выедут на место для проведения обследования, - ответили в Водоканале.

