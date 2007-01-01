В Калуге течёт крыша дома на Максима Горького
Об этом в субботу, 14 февраля, написал калужанин в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
— Помогите решить проблему: течёт кровля в многоэтажном доме №90 по улице Максима Горького. Управляющая компания ничего не делает для решения, - рассказал мужчина.
— Направили требование в УК о необходимости устранения протечки кровли, - ответили в Госжилинспекции Калужской области.
