В Калуге течёт крыша дома на Максима Горького
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге течёт крыша дома на Максима Горького

Евгения Родионова
16.02, 12:12
Об этом в субботу, 14 февраля, написал калужанин в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— Помогите решить проблему: течёт кровля в многоэтажном доме №90 по улице Максима Горького. Управляющая компания ничего не делает для решения, - рассказал мужчина.

— Направили требование в УК о необходимости устранения протечки кровли, - ответили в Госжилинспекции Калужской области.

18+