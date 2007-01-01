Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге забыли убрать снег с тротуара после сброса с крыши
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге забыли убрать снег с тротуара после сброса с крыши

Евгения Родионова
16.02, 11:24
0 657
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В воскресенье, 15 февраля, калужанин обратился в редакцию с просьбой рассказать о проблеме с уборкой снега возле дома №13 на улице Луначарского.

По его словам, снег сбросили с крыши и не убирают.

— На улице Луначарского дом №13 есть сетевой магазин. Снег с крыши сбросили и вот уже второй день не убираются. Большие глыбы льда перекрыли проход и что они так и будут лежать до весны? Почему нельзя было убрать сразу за собой? Как бодро рапортовали сколько заготовили песка на зиму и где он, от силы два или три раза посыпали и всё кончился песок? Если так можно содержать центр города, то что говорит об окраинах! Работа коммунальных служб не выдерживает ни какой критики, - рассказала о проблеме горожанин.

В Управлении городского хозяйства прокомментировали ситуацию:

— Владельцу здания по адресу: улица Луначарского, дом №13 сделано замечание, указано на жалобы и необходимость своевременной уборки прилегающей территории. Уборка территории будет произведена 16-17 февраля 2026.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inp0b2Y5TElUejFWOFVzR2NqbUcyUUE9PSIsInZhbHVlIjoiQmRlc282NDZMYUxLRHZOMVZGcDcxVk1xL2MzVHU2anhpOTIza090VTZ2NDRHUUNXLzFpR1JqcmJSK1k4N3luUEdIUFdmNTRPMGhYNlgvdTRLUi9IWXhheGFrd3RlZFRQdnZCTnltTUdBMkwxcExPaWFQdURuKzNrcno1RUJFdUNWb2NwdFhTc1ZUWGlyeURzUG55OTBqUkROMVJxei9nVXRhMGlCRmFXOHhsZGFFUkVQWkQwaGMvdEhZdFF6U3VsOEN0REdEMkVhR1N4Y0JidE1Mcm1Pd29UYXRGbFp4Q0FicVJOVFJUVW5Mb1B0OUtPeXpwbDJYYnF5VjRlclFKOWNVMExHLzRtZTV4WFhuS0ZnSXhMYTFKbk1MQURYNmhqYUlGL1RoMVlWSFkvWERJMTVHdmN3bHRrS3I0MEZSQVBZL2UwMHhoMzg2OFF0MnFWZk5PWG9XVjJXcElkamdSZFBicnlGQWc2RkJjemQ4ckJuZmU1c08weEtwVmt4d01EK0RpRVJKU282WVdMb05RKzVvU01IaFlxVWhYdU9mSTFCa2RvK3NFKzR5K1k5bCsvVjd3cDJJdUhyZllUNVNvQSIsIm1hYyI6IjBmMDI5NjVjNjcwN2E4ZGFkNjk4MWVlMWRhZmI1OWFmZmJiNjMzZWE2MGM4ZDIzODdhOWE3MjA5ZTNiNmNmNDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJWYnNqRER2aXVodmE0QWc5ZlRSWWc9PSIsInZhbHVlIjoiRmg3Yy9KZ3Zjci84azdQcTVySktTRGZ4Snpaa2NIN2thZloyQzNIMXp5b3JDMlVsbkovelJIeE96d1M2SENYU1hjTFpIS0doc1RiZmFJU0JzWHEwcUFBaG54RmEyUnUrVHIyZHpodFkvekFOWEUyQXZvOWYvQ3FyL0RSeWZXc2FTbUd3WFp1ajJJZ1JmSVFvYSswMEg4UUVvL0RnZ2ViWVVzdjBReUJ4VnBUYWxXQjIwaDREajA1ajlHMm8yQnlYTEhUMzBSTVhxR1o4Vy9LSmc0Z3pBUzAzR0dUOUllc3MrNGZCbWYzdlRzUUtxNFEyMktxa0JPR1c0NjFtZ2NxaXgxVWU0SnhVaGRIRkpJQmZ1aHFsZWJQNFBQUXV0U0dmNTk3RTZ1ankxVko4ck95UUZhTWY3cWZqUFZ5cTdFRXh1cUtUYUREeEJ3Y0xUajFkRndMbnRLNjRLM0hIaHNIWDc4ZXVxRW8ybWxyUTdKTUFNMjd1aWYyUlBPOWF3Njl0bkVkSG85a2p3RzJZTlhlV1ArSnFWMW9uTnpNRXFHZTlVY2NnQVRZMXkvVTVycG5NanFHWWNtNXdTVVdlSGVicHdmUjV4Z1VEcVNUTHhRUWZ3UTNxbXpOaC9DVllBYnE2d2RjaGJLWFBCNVM1TDBqVEJHeGVjdXRvbXZUSU92d2lhT1FUcnJiemxMQnlQYVNVYUs1VnphYU0vLzNIZkZkenZ6SmE3Tk00VTM2dW1SR0tVTkZQQTZlUHhIWHVYNm5BNVRxUGc4VjhlUHBJR0xqVVRwaXExbnhHRkorV1lEZERQcHJCdjY0eURWaDFVQWFzQXEwRUorMjg0dC8zc3Y5ciIsIm1hYyI6ImE4NDJkYTcwN2Y5Y2RhMzk4MDc2MDhkZDY2ZDQzNjgxNzQ1NTRkNDQyMTZhZTRjOGRhNDAwZDQyYzkwNmYwNGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+