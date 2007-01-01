В Калуге забыли убрать снег с тротуара после сброса с крыши

В воскресенье, 15 февраля, калужанин обратился в редакцию с просьбой рассказать о проблеме с уборкой снега возле дома №13 на улице Луначарского.

По его словам, снег сбросили с крыши и не убирают.

— На улице Луначарского дом №13 есть сетевой магазин. Снег с крыши сбросили и вот уже второй день не убираются. Большие глыбы льда перекрыли проход и что они так и будут лежать до весны? Почему нельзя было убрать сразу за собой? Как бодро рапортовали сколько заготовили песка на зиму и где он, от силы два или три раза посыпали и всё кончился песок? Если так можно содержать центр города, то что говорит об окраинах! Работа коммунальных служб не выдерживает ни какой критики, - рассказала о проблеме горожанин.

В Управлении городского хозяйства прокомментировали ситуацию:

— Владельцу здания по адресу: улица Луначарского, дом №13 сделано замечание, указано на жалобы и необходимость своевременной уборки прилегающей территории. Уборка территории будет произведена 16-17 февраля 2026.