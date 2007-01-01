В Калужской области незаконнокупленный участок земли вернут государству
В пятницу, 13 февраля, прокуратура Козельского района сообщила о проведении проверки исполнения земельного законодательства при предоставлении неконкурентным способом земельного участка в селе Бурнашево.
По данным ведомства, 32-летняя жительница села Бурнашево оформила в собственность муниципальный участок за низкую сумму.
— В августе 2024 года женщина без проведения торгов выкупила арендованный муниципальный земельный участок площадью 2800 квадратных метров по цене 13,5 тысяч рублей (5% от кадастровой стоимости участка). По закону такие сделки должны проходить через торги Женщина обошла их благодаря недостоверному техническому плану, - пояснили в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело.
Суд признал договор купли-продажи земельного участка недействительным.
Участок вернут в муниципальную собственность.
