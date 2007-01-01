Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области незаконнокупленный участок земли вернут государству
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области незаконнокупленный участок земли вернут государству

Евгения Родионова
13.02, 16:39
0 380
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В пятницу, 13 февраля, прокуратура Козельского района сообщила о проведении проверки исполнения земельного законодательства при предоставлении неконкурентным способом земельного участка в селе Бурнашево.

По данным ведомства, 32-летняя жительница села Бурнашево оформила в собственность муниципальный участок за низкую сумму.

— В августе 2024 года женщина без проведения торгов выкупила арендованный муниципальный земельный участок площадью 2800 квадратных метров по цене 13,5 тысяч рублей (5% от кадастровой стоимости участка). По закону такие сделки должны проходить через торги Женщина обошла их благодаря недостоверному техническому плану, - пояснили в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело.

Суд признал договор купли-продажи земельного участка недействительным.

Участок вернут в муниципальную собственность.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilp0UUdCem5heVNxM0VYSVNtN1FEL2c9PSIsInZhbHVlIjoiWHA2N2hkWDhhNVA0RzFySjlCZk1renppcTc2SG16KzFZeXZnZFJrc21HMzRvb2h6aUF0VEZpV3pYcElWaDhKbGdmWEN0SldtUEF2LzhQcXV0NWpLQzYrTktnZFAraDNkZ21EL0x2bXhRQ3BtRjBQUFhtUDZXWmh4eFNQVXJKTk9PbWtjV2JMR1pReC9zL0RvN0Nqa2F1R3JEaG5Edy9QdmZKRDlaZ3VrZzI4LzJWNEM4ejlYdlVaSVNTdWZkWUxrNHAyWHZkUzlxRUtxc01tZ25yMTNtTktvWlNyRkFzVjZGODFpZXUxeTRDVUtLVW5xWnB6a3ZDaDJxRFVCdnRibkN2aXVKK1d1eGxqcDl0eE5Wa0JZSzVZYlN4dEN0cndmOEpQMFF6ekYzUkRpcTVzeWhmcXhPaSsxbXNzVVg5b0NlcmxKLzgxY2F6Vzd3U1BWSWFTUjlnOXNIb0NnWGlFT0d6NkloVGRSOERYbzN0eXFIc2tPWktVMDcyeTU1S2ppU002Rk8wcEV1L1h0aG4rMTdGeEl2dXdqcE5obEdwYi9IZDVjSVhjTEdaM3dkclE2c0FkdVhpV3REbU1sOHFKWiIsIm1hYyI6IjRiNGFlYWQxZjIwMjc0N2YxYzdlZGQxMGFkYzA3ODkyODY0YWYyYjM2MDlmMDhiODVkOGQyNjE0Y2Y4NmQ5ZDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRVTkkxa2I3RExVQ0pYdkg3RFg4QVE9PSIsInZhbHVlIjoiVS80dm9OclFzVWRmZU1OYzhRVGtiOUxyVjlSTkNnbU9rcU50N1dIandWbk54UmdlWXY3SU4vMWJCQ29WR1U2NTVYZm1KWUd5Q0VPTTR1Vm1nKzEvKzVUYmxiRkFTKzVyaDZDRDQ0TVE1amJGbHUwU2NobitCdEE3cys4WmpQWG9jcGdUc2tqUUZPUzdaUnhTdzNZZS9uK1VDekptOWFtRllrRnJMNGdyVGhROWhtWUxONzRzWGM0WmYwNmdkc3NtTDgrOWtKM2tza3VzVlVIbEdVY2JGWVJhMXpCTlNWRjRFa1orT3EyVDM0WmNrdmMwbEpMbk84Q2hQT2NmdVNLcUVHY0lSdWVHVHBTS3FQamVOU0tKWFpuVFpOSFpST2UvbFhhR3VhWXhVdWhQTWpjYjZ6U0hCdkNmLytncFZocWhjT3pIbW9mYVZJODA4Zkw0QSs0VFk0TmZ2SjRTTTJTcVN1WXY3YTA0Z3pRVldjUzF3M2NpL1BWN3RGWm44a0hFYXFWMnBTVTBLMkwxcjRla1BoZ2xWSXdtSFRSVEZ5alZ0eHBHRlIyOW5CK2QyTlNJWU9YcTJOeFM1NWsyV0E3NDRuYXFDOWRXTWQ2Y1NRekZ3THJQQmZIT21ZYXlLSFhNUGxhNk12NmpLNE1RMzFIbElBRUJGeWpXOTBFSmlGcHNqY0dkU2JTbWRxMENNTWl2emhncWxQKzdxTW9lYjZmN0YxK2J5aVJ6aFVXZ2lqTExuYUZraVJmdXM1Qi8wSGYrVGYzZmUya2dJanM0NWlibU44RTlWdVR6V0tOKzUzTUljaTZYVlBtWWJWOFhkbGlpWExxMnRpRi9YSTJQWHgrRSIsIm1hYyI6IjFhZThiNWM4MDQwOTAxZTk5NGQ1YTc5ODY5YTA3ZTZiZjViMjBiYjk5NmIzOTVlOGFhNzQ4MDY5MTlhZjI4ZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+