Перемышль остался без воды
Администрация района сообщила о коммунальной аварии утром в пятницу, 13 февраля.
- Информируем жителей Перемышля, Хохловки, Жашково, Поляны о том, что в связи с аварийным порывом на линии водоснабжения требуется срочный ремонт, - говорится в официальном сообщении.
Ожидается, что водоснабжение будет приостановлено ориентировочно с 9:30 до 17:00.
