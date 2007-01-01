Перемышль остался без воды

Администрация района сообщила о коммунальной аварии утром в пятницу, 13 февраля.

- Информируем жителей Перемышля, Хохловки, Жашково, Поляны о том, что в связи с аварийным порывом на линии водоснабжения требуется срочный ремонт, - говорится в официальном сообщении.

Ожидается, что водоснабжение будет приостановлено ориентировочно с 9:30 до 17:00.