Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге в доме на Линейной течёт крыша
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге в доме на Линейной течёт крыша

Евгения Родионова
13.02, 09:54
0 236
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в пятницу, 13 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— На улице небольшой плюс, а у нас по адресу Линейная, дом №22 потекла крыша. Дом призван аварийным, потолки просели. Звонок в управляющую компанию ничего не дал, сказали, что наша заявка №586. Наверное, крыша быстрее на голову упадет, чем нам приедут и почистят крышу! - пишет женщина.

По словам, представителя Госжилинспекции сотрудникам обслуживающей организации уже направили оповещение о необходимости устранения течи в вашем доме.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVWTlRPZUpGcGJSQXhwV3pKY3h3OXc9PSIsInZhbHVlIjoiNzV2MHRuME1kWFQ1THN0WXZ0aHU2KzBMeVc2ckJ2ZHVMUkM0QUdaQTNpdTZOUHNTQjNjS0szcEpsYUxweHkvb1FUcjU1WjFheUVoUTQ5czNtcVVSZi9obEx3a1hpRjU1QUhsSXJ1ZEFNM3B4RW14cVgrb0MwcnQzZWpNQTFQa201RkNUa0Nta0hWSFl3S2FKYzlnUFF0THI1K2tYdXFpb1Yva0VvM3F0bXFOYUI0RGs3MjcrZTdVSUxVbElISkxvS0NtUlpZWnRCOVFqSlNsTHVtRXFycEQ2VlppU1dqeVUrZUtKQlpqVkZkMVh1dkpaWTBOQUpWWmE1cXIzL2ljZ3RFbE1ORk1XYjY0UXlnR3pZSHJ6TUN5RnBjb3dTSFRVNzM4MHdrYWRrMjRzN2dQOUJKRDFtVVQzR3pxMW1zZ0I4WitBVG93M0NjcGN4elVKemsvWWdxd0JvaHlMa2svUzUwcnlnL1JIUFdXUE53NDZZU3NkbmdlUFFzMUFLK2YvT0J2YTRNQjdnVXJJR05sTXBHdjFOUzBJSzY0K1lwb1BkekUwQ0xIeHE4aVBwSXhRR08zRXh2c1UySlRqbXNGNiIsIm1hYyI6ImJkYzA1YThmOWRlMzU1YjNiOGQwNWFjNGUyMjk3ZDFiNjE3ZTQxZDM2MWZhMzllMTg4ZjgyNDUzOTgyZjkyNDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxXSGNxTVVkbVFqMVpRNUY1VWZDd3c9PSIsInZhbHVlIjoiR0hJS2FvaE9CUlA2ZFR5cFY5NllNNDRQWjFIaFNxRHZzTnV3eXczN1pOV2daemVXRytuMWVNcjN5TGVGckJLb1Z2ZkJBUXNFQ0ROS21SRHVTK0Z2b1JOVFIrbSswZjdrWEhDSkFiOGF3amRHUGh6Q0N2Z2pFQWowb2gvNEk4R1h4Q3FBSHh5MERNeHE0V0xLQ2hqYnorOFVXS1Fzc01na0NoM09Sd3ZORHU1aWdTQ0hvZWh1TytRWlhJTGY4YWlqdzJwR1BXcUdwNXg1RFZCWnJmVlk4YWZ5RmlDWjJ2bHd4VVpOZHlkTUcrZ2Q5b3dkUXU0enhSMWxDZjIrVGtvVzlRTG5za3pYdnZqYTVvN29wL1JWUnM3YnE2YWxtcnBjbW9xTC91L1EwUEVYZXN1NytKZ3lqR05VMGtTQkRlSkhmRDBMdzBYUXM1UUp0WU9VNW9jeVIrZEk1Q2trUmxmMmozQUJOamkwaVdJKzNueVI4T0s0NlpjK2crM1VEMTFEU3pKVXd4UEJTU0hKYmEzTER2K2FHYyt2amU4Q3RiVlZ0TlIzQ2RpN05MbTdTdU0yeStCeWFKVU1oT3dxR01CUjJkZUFlQWRRdm5SZUlaK1dQaWR1Yi9pYS9GMVpCQVhQa2V6NHhwWkFhVzA1QUVodytkNGxlemdZSnNOc3FJdEtydDZYZ2dubTlTd0ZkQkNXOURwZGZnbjF3ZXFqSnl3dkFoOTMydzNiNjBONnduZG5uQXlsWUMxT0l4RUpyeWZ5MEZVT1ZwQTJwdXhlMmJUN3d2U2RTd0t3MWxpU3FIUjFNdlJHN2xWMktrV0tERTVzR2NRdU1hcmFNeFV1V0g5bSIsIm1hYyI6ImZiODE2M2QxOTVmOTQ1NGUzMzY2Mzg1MDk0ZDRhODg3ZTQ2ZmMyMTJiNGQzYzJiYzE0NDNiOTFkMTNmMjZmZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+