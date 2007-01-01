В Калуге в доме на Линейной течёт крыша

Об этом в пятницу, 13 февраля, написала калужанка в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

— На улице небольшой плюс, а у нас по адресу Линейная, дом №22 потекла крыша. Дом призван аварийным, потолки просели. Звонок в управляющую компанию ничего не дал, сказали, что наша заявка №586. Наверное, крыша быстрее на голову упадет, чем нам приедут и почистят крышу! - пишет женщина.

По словам, представителя Госжилинспекции сотрудникам обслуживающей организации уже направили оповещение о необходимости устранения течи в вашем доме.