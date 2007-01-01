Жители деревни в Калужской области не могут проехать из-за неочищенных дорог

Об этом в четверг, 12 февраля, написал житель деревни Новая Медынского района в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, дорога не чистится с самого начала зимы.

— Ни проехать, ни пройти: скорая, такси, пожарка не проедет, до местной власти не достучаться, помогите пожалуйста, - рассказал о проблеме мужчина.

— Дорога расчищается в плановом режиме при необходимости. Дорога в проезжем состоянии. Запланирован выезд техники для расчистки дороги деревни Новая, - прокомментировали ситуацию в администрации Медынского района.