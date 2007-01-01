Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Жители деревни в Калужской области не могут проехать из-за неочищенных дорог
Недвижимость и ЖКХ

Жители деревни в Калужской области не могут проехать из-за неочищенных дорог

Евгения Родионова
13.02, 08:43
0 502
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Об этом в четверг, 12 февраля, написал житель деревни Новая Медынского района в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, дорога не чистится с самого начала зимы.

— Ни проехать, ни пройти: скорая, такси, пожарка не проедет, до местной власти не достучаться, помогите пожалуйста, - рассказал о проблеме мужчина.

— Дорога расчищается в плановом режиме при необходимости. Дорога в проезжем состоянии. Запланирован выезд техники для расчистки дороги деревни Новая, - прокомментировали ситуацию в администрации Медынского района.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxvY2gwNWc0aytlT1dCSUZjZ21LQWc9PSIsInZhbHVlIjoiVlQrZmQ3OU1naHE4dThBSGpxUVlHN2RmelNVUGwzMUd3cFZ2S2hNcDAvNHhvZTh5ZnZrRm12OEY4ZXpIcW1pWnI0cDFIdm85dlA4NzFWd2J3U2ZrckdCUmE1TzJIVlVqVEUxK3VmSVZvbSt0cmp1S2d5T3AySGNreTN2dC9wYTQ0MXFDeXpzbndtQm84aDRXTUFXcjNFM2Y1NlF0d2FhUDlGOEoyVlZhOWhJOGNKVE9kZE02QVowbkxYV0RQYi9rRGcweFBZOEhUcnVZMENCNkdFdnpRSytvSWF3dXNJcWNrUFpsNDNzUkhuMW5LYS9xSTNmSHhjeEJqZ2ZTbUEyQldhZHNKSzBkYk9RN2NWQ1BVRndodG9OZTJ4UlhNL0ZpVFNRWWRnNWxFbHQ4OG8vUWs4NERlMmVGcjNqTjFoZmxjRXRYdVUrTGpPb2NZNE52bGMvWGdVc3d3R1NJVUpkNmlIZHJndkdNNkVnOFUvZUxETjFLN0xvcUVxYTR0MldVSU5hM0RZNzc1dEVLbjZOU242ZzFydGxXYm4vcmdaWmtPaEtJME5pbWtjRVNYS2NQMnM4OGdocHJ4V1RSNnMyOCIsIm1hYyI6IjNjMDJkZjdjMWY1N2RkODk1NGM1M2E1NDRjN2E3MGNlNDAwYmNhMWM3ODJlY2ZiNGU1M2JkYzJiODcwOGY2NzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndLckVRdVZJeVh3Z2UrdTUzVXUrK0E9PSIsInZhbHVlIjoiTldwbDJ4T0dMazdQbThCUTdZY3pJSU9UeVgxVVpaZ3laS2hiL1NZZnFoc3FvQnNtWUE0VHhDQk96dlpjMXB3M1pSSEI1eUNpakZaQWMxdW1RSTdzeU1ObThPbktIWmVYVjI3b0djdFZzOS9ZdDJLUGgwU0NBeW84bjFpNmZGeDRXMXpZeVRqcXp0bU5qckdLSGU3MndTcWk4akpRdDFCeHVFUWhaMDBwNmsxLzZjR0I3NUFBdjhLd0VxYmxYTmxjVkR3bXkwSTNzNUU4RGxIeG1TdnVOS1ZvUXkwYk81Z29yMXJjbktTM05BWUlIZlpSQzJMU00vMGVsalN5ZGpETmp2OXI5eE5sQnhUZS8yUzZTZ1ovcU1mMW9QMTNzdE1zdVRReHM0SnJnbG1BOG9Ka3JXUVM0YThDQmdybnU1WG5VME82NC9KSnpNa2xIb0dXUGdBYzQ2SkxMZjBGRDBVUHV6S1BoLzJ2Nmxxem9WSHNQSS9aM2tyNjE5bDRWRXh4QW1PdzBBeDN5ZW1IOTBHOEVrSXd5aTZwMkxnalF5SHdwL3VKd1lJWWZWNng4Mm9oMkxmcTYwamZ3NXVEOXorY2Q4OVNtdVVLaHJTb3NMajdPRWxXcHFrbmNjazdHcG9SZUhMZXFTbjgxR3lLTkZyR1RObUYrNjFncDZsQVpycHcxb1o3ZEt3M2Nnb0xRWkJySXBUWGY1NHdIV0FTYmlSdS8xZi8xRGVmcnptTVpnVkpLZStkNzNYaTN0b0dlcmhqUklnN2FFR0x4cEZIRTlrK1JhbXI0RTJETms2a2MvT3dncmhjL0Y0eUJ2eHNodlNpOGlhN1VudVVwRTR5SU9pUyIsIm1hYyI6ImYxZGE0ZjkyYjA2ZjIwMTE1NzUwZTBmOWU2NDk4N2M2MzM3YTAyYjJhY2U1ODFhYmMzMDMyOTZmMThlNGE3YjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+