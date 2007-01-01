Калужские чиновники объяснили, почему при расчистке на тротуары попадает снег

В четверг, 12 февраля, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой не заваливать тротуары снегом при расчистке проезжей части.

— Когда проезжую часть чистите от снега, тротуары не заваливайте, а то как почистят Баррикад, этот узкий тротуар завален по колено, - написала женщина.

— К сожалению, в местах примыкания тротуара к дорожному полотну избежать попадания вала на тротуар невозможно, расчистка тротуара будет проводиться малогабаритной техникой по мере завершения работ на центральных магистралях, - прокомментировали ситуацию в администрации города Калуги.