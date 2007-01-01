Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ На окраинах Калуги возникли проблемы с электричеством
Недвижимость и ЖКХ

На окраинах Калуги возникли проблемы с электричеством

Дмитрий Ивьев
11.02, 14:00
0 332
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Пониженное напряжение наблюдается в Марьино и Лихунах в среду, 11 февраля.

- На подстанции в д. Галкино проводятся неотложные работы по устранению дефекта оборудования, развитие которого может привести к более длительному перерыву подачи электроэнергии, - прокомментировали энергетики. - На период проведения мероприятий, электроснабжение жителей д. Марьино и д. Лихуны осуществляется по резервной схеме, в связи с чем может наблюдаться пониженное напряжение в сети.

Завершить работы собираются к 17:00.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ink0cEVJZDJnMFhEbjNGMHBMUzIvdXc9PSIsInZhbHVlIjoiaVVSbTFnaVovaWxGZnJ0OHRKbWRUalpZYkxEd2FPODFvZDRWUncvYTJQV1FNM2NucmIvWWpNUXRUMklvYUM2T2JLbGFVNElPQzVxanRLVUptRzRoUW1PYXR0OWZZT2NRNkZnUU8rYkIzZFBCYThSZFNjREVJOTlYZTBPZ0JoOW9vanVDVjVJS0JCRDNmU25adUtUS1VZb1YvU1JtYjkyTUJmcGRuQXZBektJVUFmSzZvTHdQSnlrdCt0UkJ4Nk1IL2RCYVlWOFZhdDl6V0JHVmgwRDBGMjJVNUtIbkhiRWZLakRwYWpLV0c2UG8vUGo4S0hTcTl6eWtLYjRjUm9jMnd1NXFNVnBMOVhseUIrN24waGNBRllIcWY4SC9hRWtCYkdXRW1GTGJXT2RZSVE1V3Urd2tkWExIczF2OVJIYmVoSjZzVmNKZlNKdnpMQ2cvK2c5WVFCVGV3SXlOd1A1UGhBODJYUE5ocTI4RGdIN25jYlVQS3lLMzd1ZmxtR0R0RXdFTmVXOWlhS2d2RkZ2emZaQ1g3elFoRXNTL2VhbC9XVG05cVY1bk1iVGtwY213Y2dPcitFbVdXdC9qYWw1aCIsIm1hYyI6ImI2NDZkNzk3YmI0ZTNiYzkwMzI1Y2QwNmI5OTA2MjIzMjNhNjhjZjVlYTkxNWIxNjA5ZGUzM2RhYTk2ZWQzODciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJSVTVBZTFySFVwWHd0WFdkVUxlb3c9PSIsInZhbHVlIjoiT0RnTUdCbUMyR044UlVNN29SbEFhS2p1clAydCt2bzhjSUNjOGNBOFB6eHlxWThRVGR5bENxdzd6aG1LN0ErdjRSNTRtbmNNMVJVNEVHZDl4aEEwdXpnRGYzb29GZ0pSZlZOL0JselVjRkd3OTlQRnR1TUNNVFQ3QS9LaHkxZm50NFJpWlBIamc3eFp1QTU4YkdaVlkyQjNRWE52eVdNcE9HUUhLemE2cG15STlaUWdrUkZvZlB0dVFtNDJnNmdjd2JIOGtjdzJnaEZhQnNNUUhEOTdMQ2JSR1JvMVVvQ1BHeCtRMnVQV1NiN0Y1dWRJWml2Yk5vVFlVTnVjOWROSDA5bjdFcGZnSEt4WVlmVUZ2TDRHOGVwRmc2SGdRREc4VXNmUVVWRUpwUXJNL1hXVWg3YWVKY1FPN2JoSkpoQlZuSVJ2UjR6aFZvRlM2emdrdlFueXBENjZ1NGluVUsxb2JiNTR3czd1M3ZKbzJZSVdTWHdRbXBWNTExMzg3WEJHc2RKWnVFdzlIWXRCVE5XSUxmTFJTS1dzYTZpZys1cU1XbkI2WHI4dldCWG9mMHZCZFhyRDRzUzFFNGN3bmk0NTZlVEl0T0lmVTVVQ0k5c1Rhb0ZpeG5La0FwRVdYVjhCM0NrUG5UUjBuTGVVUEJ0dWVKOWN1VThsWHZoQ1NVQjVtb1FscmdHMFluTnNPTzFOQU5nVGk0d0E2eG9hSHp5bFdRbFBLSXE0ODZpQWZJVzlmVVNVSGx0RTJCRHlTcndnRUhsZE56TS9jckcwcmRWbHFqRTNzakJ6Y2tXaUNDNTBuRjIrdkpaZ2NIWm9EYTVlSjAyKzBIUHVETCtmZ0tUaiIsIm1hYyI6IjQ4N2JkM2M1M2FhOTk4OTRhOTNkZGI2ZmE1NjE0MzY4NjMyNGM0YjNkNDU4YTM3NGY3ZTEwYzE0MzAwMDRiYTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+