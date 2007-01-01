На окраинах Калуги возникли проблемы с электричеством
Пониженное напряжение наблюдается в Марьино и Лихунах в среду, 11 февраля.
- На подстанции в д. Галкино проводятся неотложные работы по устранению дефекта оборудования, развитие которого может привести к более длительному перерыву подачи электроэнергии, - прокомментировали энергетики. - На период проведения мероприятий, электроснабжение жителей д. Марьино и д. Лихуны осуществляется по резервной схеме, в связи с чем может наблюдаться пониженное напряжение в сети.
Завершить работы собираются к 17:00.
