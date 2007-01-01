Обнинск
-8...-7 °С
Недвижимость и ЖКХ

В селе Калужской области устраняют коммунальную аварию

Евгения Родионова
11.02, 16:14
0 515
В среду, 11 февраля, прокуратура Жиздринского района сообщила о взятии на контроль устранения коммунальной аварии в селе Полюдово.

По данным ведомства, из-за аварии произошло временное отключение холодного водоснабжения в жилых домах.

Сейчас на месте аварии проводят ремонтно-восстановительные работы.

Прокуратура района взяла на контроль устранение нарушений и восстановление прав граждан на получение коммунальной услуги.

