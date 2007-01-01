В селе Калужской области устраняют коммунальную аварию
В среду, 11 февраля, прокуратура Жиздринского района сообщила о взятии на контроль устранения коммунальной аварии в селе Полюдово.
По данным ведомства, из-за аварии произошло временное отключение холодного водоснабжения в жилых домах.
Сейчас на месте аварии проводят ремонтно-восстановительные работы.
Прокуратура района взяла на контроль устранение нарушений и восстановление прав граждан на получение коммунальной услуги.
