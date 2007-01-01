Обнинск
-8...-7 °С
Недвижимость и ЖКХ

В Боровске образовалось скопление снега

Евгения Родионова
11.02, 13:45
1 263
Об этом в среду, 11 февраля, написала жительница Обнинска в комментарии под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

По её словам, на улицах Калужской и Володарского скопление снега высотой более 1,5 метров.

— Это ограничивает видимость пешеходам и водителям. Рядом располагается МОУ СОШ №1. Администрация района говорит, что снег образовался после расчистки собственниками своих заездов в дома частного сектора. Просим принять меры, для обеспечения безопасности пешеходов. Так как формирование снежных валов на улицах не допускается ближе десяти метров от пешеходного перехода, - написала горожанка.

— В течение недели постараемся расчистить обзор на пешеходных переходах, - ответили в администрации Боровского района.

